جوني ديب ينشئ صفحة على هذا الموقع ويفاجئ جمهوره بعمل غنائي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دشن النجم العالمي ​جوني ديب​ صفحة له على أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أفرح معجبيه الذين كانوا ينتظرون هذه الخطوة منذ زمن بعيد.

وشارك جوني أول منشور له عبر صفحته وهو عبارة عن صورة بدا فيها محاطاً بالشموع وعلق عليها :"أرحب بكم جميعاً إني أصوّر لكم مقطع فيديو أمهلوني دقيقة".

ثم ما لبث جوني أن نشر مقطع فيديو مصور له أعلن من خلاله تعاوناً مع صديقه عازف الغيتار الأسطوري ​جيف بيك​ لعدة سنوات على الموسيقى الجديدة، وقد أصدر الثنائي غلافًا لـ أغنية ​جون لينون​ "العزلة" Isolation، وهي أول أغنية فردية تم إصدارها كثنائي.

وشارك جيف مقطعاً من الأغنية في صفحته ويسمع فيها صوت جوني ديب وهو يغني فيما يعزف جيف على الغيتار، وعلق عليه :لقد عملنا أنا وجوني على الموسيقى معًا لبعض الوقت الآن وقمنا بتسجيل هذiه الأغنية خلال فترة وجودنا في الاستوديو العام الماضي. لم نكن نتوقع إصدارها قريبًا ولكن نظرًا لكل الأيام الصعبة و "العزلة" الحقيقية التي يمر بها الأشخاص في هذه الأوقات الصعبة ، قررنا الآن أنه قد يكون الوقت المناسب للسماح لك جميعًا بالاستماع إليه. سوف تسمع المزيد من جوني وأنا خلال فترة وجيزة ، ولكن حتى ذلك الحين نأمل أن تجد بعض الراحة والتضامن في Take On This لـ جون لينون ".