القاهرة - لايف ستايل
سخر محمد هنيدي من أفلام الجريمة والإثارة بالإستعانة بصورة من فيلم "عندليب الدقي" عبر صفحته على "فيسبوك".
وكتب كأنه يصف مشهدا في الفيلم ولكن بطريقة ساخرة: "بصوا يا جماعة دلوقتي البيت ده فيه قاتل شرير جدددددا او شبح مش عارف المهم هندخل نبات فيه، وهنتفرق كلنا في جميييع انحاء البيت عشان القاتل يعرف يشقطنا واحد واحد او الشبح مش عارف
المهم لو واحد فيكوا شاف القاتل ده يقتله فورااااا، بس بضربة واحده عشان يقوم القاتل تاني ويموتنا كلنا او الشبح مش عارف
كان محمد هنيدي نعى المقدم محمد فوزي الذي استشهد خلال مهاجمة وكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة وتبادل إطلاق النيران مما أسفر عن استشهاده.
وكتب محمد هنيدي عبر تويتر قائلا: "البقاء لله في شهيدنا البطل محمد الحوفي .. وتحية لكل الأبطال اللي بيضحوا بحياتهم عشان البلد وأهلها #تحيه_للابطال #رجالة_الداخلية".
قد يهمك أيضا:
شاهد محمد هنيدي يسخر من نفسه أثناء الحجر المنزلي
محمد هنيدي يسخر من خاصية نت فليكس الجديدة
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد محمد هنيدي يسخر من أفلام الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.