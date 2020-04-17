القاهرة - لايف ستايل نشر المطرب اللبناني وائل جسار ملصق دعائي لأغنية تحمل اسم «انت أقوى» بمشاركته هو ومجموعة من المطربين وألحان عمرو مصطفى وكلمات مدحت العدل وتوزيع نادر حمدي.

المفاجأة أن «جسار» وضع صورة عمرو دياب ضمن المطربين المشاركين في الأغنية وهو ما دفع الملحن عمرو مصطفى لنفي الخبر، مؤكدا أن الهضبة لم ولن يشارك في العمل على الإطلاق.

وكشف مصدر مقرب من صناع الأغنية أن وائل جسار هو من وضع صورة عمرو دياب في ملصق الأغنية الدعائي الذي نشره عبر صفحته الرسمية على انستجرام وفيس بوك. قد يهمك أيضا: وائل جسار يحيي حفل عيد الحب بباقة من أجمل أغانيه سيرين عبد النور تروج لحفل عيد الحب مع وائل جسار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يدّعي مشاركة عمرو دياب في أغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.