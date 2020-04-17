تعرف على سبب اعتذار تامر حسني لجمهوره

نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يعتذر فيها لجمهوره عن قيامه بأي أعمال فنية أو حفلات (أون لاين) في الوقت الحالي , وبالرغم من ذلك قد أعلن قيامه بالمشاركة في أوبريت (انت اقوي) وقد قام بالمشاركة بهذا العمل بسبب انه عمل قومي للدولة.

وقد كتب معلقا: لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفله Online..أنا شايف كل طلباتكم و بجد إنتوا واحشني اكتر ،،، أولًا : بالنسبه لإستكمال تصوير فيلم ( مش أنا ) ،،، أنا وقفت تصوير الفيلم من اول يوم حسيت فيه بخطر على الناس و قبل الحظر و قبل إعلان الدوله عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع ،،،،

ثانيًا : أكيد اتعرض عليا حفلات Online من فتره بس الحقيقه أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني و مش هغني إلا لو هيكون في فايدة مجتمعية مادية و معنوية ..... و حاليًا في مفاوضات على حفله Online هيتخصص فيها منا جميعًا و من الرعاة الرسميين حصة كبيرة من التبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا والاسر محدودي الدخل.

وأضاف: أما عن الأوبريت العربي (انت أقوى) تشرفت بالإشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية و نشر الأمل من جديد ان العائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا وجميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل و لهم كامل الاحترام و التقدير و تشرفت بالعمل معاهم كلهم ،،،إنتظروا الأوبريت العربي (انت أقوى) خلال أيام إن شاء الله ... وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتي : مستنين نسمع الاوبريت يا عالمي ..منور دايما..نجم الجيل وكل جيل..احلي صوت في الوطن العربي .

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يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي تم عرضه في 25 ديسمبر عام 2019.

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