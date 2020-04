شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصوله على أكثر عدد للجوائز .. Parasite الكورى يحقق أعلى ثانى نسبة مشاهدة على Hulu والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Hulu أن الفيلم الكورى الحائز على 4 جوائز أوسكار، Parasite، اصبح ثانى أعلى الأفلام مشاهدة منذ طرحه على الشبكة، ليكون بذلك ثانى أعلى عمل مشاهدة على الشبكة، والفيلم رقم 1 الأكثر مشاهدة من الأعمال لتاطقة بـ غير اللغة الإنجليزية، العمل وصل الشبكة فى 8 أبريل الجارى، وفقا للتقرير الذى موقع " thewrap ".

وتتوقع شبكة Hulu، أن الفيلم الكورى Parasite، سيستكمل مسيرة نجاحه، مثل باقى الأفلام التى تعرض على الشبكة، مثل "A Quiet Place" و "How to Train Your Dragon: The Hidden World" و "Transformers: The Last Knight".

كانت قد وصلت إيرادات فيلم Parasite، قبل إزالته من دور العرض حول العالم، إلى 254 مليون دولار أمريكى، فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، ووسيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.

كما تربع فيلم Parasite، للمخرج العالمي بونج جون، على عرش أكثر الأفلام تحقيقًا للجوائز، خلال مشواره منذ طرحه في نوفمبر الماضي بدورالعرض، حيث وصلت عدد الجوائز التي حققها حتى الآن 127 جائزة في مختلف المهرجانات التي شارك فيها وآخرها جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

ويدورفيلم Parasite حول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.

كما يتعاون مخرج فيلم Parasite، الكوري Bong Joon مع شبكة hbo، وذلك لتحويل الفيلم، إلى مسلسل تليفزيونى يعرض عبر الشبكة الشهيرة ، وأثار الفيلم الكوري Parasiteإعجاب النقاد والجمهور بما فى ذلك باراك أوباما، لذلك فليس من المستغرب أن تراقب HBO الفيلم كسلسلة تلفزيونية.

وحصل الفيلم الكورى Parasite على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبر موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة، وجاء فيلم The Irishman، للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي في المركز الثاني كأكثر الافلام حصولاً على تقييمات بنسبة 96%، وحصل فيلم Little Women، على نسبة تقييمات 95%، وحقق فيلم Marriag eStory، على نسبة 95% تقييمات، بينما حصل فيلم Ford v Ferrari على نسبة 92%، وفيلم 1917 على نسبة 90 %.