شكرا لقرائتكم خبر عن لكسر ملل العزل.. هند صبرى تقرأ رواية "الأمير الصغير" وتشجع جمهورها على القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت حالة من العزل الذاتى على الملايين داخل منازلهم حول العالم بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى ظل حالة الإغلاق التى فرضتها أغلب دول العالم للحد من نمو الفيروس التاجى، يعانى البعض حالة من الملل ويتمنون أن تزول هذه الأزمة وتعود الحياة لطبيعتها فى حالة الانفتاح العامة.

ويسعى كثيرون لكسر حالة الملل بطرق مختلفة عن طريق ممارسة هواياتهم المفضلة مثل عزف أو الاستماع للموسيقى، وممارسة الرياضة، وقراءة الكتب، والرسم وغيرها من الهوايات، وفى محاولة لتخطى مرحلة الملل واستغلال الوقت فى أمر مفيد، بدأت الفنانة هند صبرى فى قراءة الرواية الفرنسية "الأمير الصغير".

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ونشرت هند صبرى، صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهى تمسك برواياتها، لتشجيع جمهورها على القراءة أيضًا خلال فترة العزل المنزلى، وكتبت فى تعليقها على الصورة، المرفقة بهاشتاج "كتبجية" أو Kotobjeya، "لكل منا كتاب مفضل يستمتع به كلما قرأه.. كتابى هو "الأمير الصغير".. ماذا تقرأون الليلة؟".

ويشار إلى أنه قبل عدة سنوات، كانت قد أطلقت هند صبرى، هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى يحمل اسم "كتبجية"، وهو مبادرة تهدف من خلالها إلى مشاركة متابعيها ما تقرأ، على أن يبادلونها نشر ما يقرأونه عبر نفس الهاشتاج، وذلك فى محاولة لدعم القراءة.

ويذكر أن الفنانة هند صبرى، كانت قد كشفت قبل أيام عن عدة أشياء تفتقدها وتشتاق إليها خلال فترة الحجر الصحى، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، منها التجول وحضن عائلتها ولعب التنس.

وكتبت هند، عبر حسابها على تويتر: "أكثر 4 أشياء اشتقت لها بهذه الفترة، التجول والتوهان فى مدن لا أعرفها، أن أحضن عائلتى وأحبابى، تأمل الناس عن بعد فى المطارات والمطاعم، لعب التنس".