شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. آخر حلقات حكاية "سنين وعدت" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض يوم الأحد المقبل آخر حلقات حكاية "سنين وعدت" ثانى حكايات مسلسل "إلا أنا" قبل أن يتوقف عرض المسلسل خلال شهر رمضان، ليعود بعد الشهر الكريم لاستكمال عرض حلقاته .

‏" إلا انا " دراماتورجي عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وهي دراما مستوحاة ‏عن قصص وشخصيات من حياتنا فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني‎. ‎‏ وإخراج أحمد شفيق وبطولة كل ‏من أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزيز‎.‎المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي ‏وأروما ستوديوز‎. ‎

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الحكاية الأولى كانت بعنوان "بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.

حكاية" سنين وعدت" بطولة أروي جودة و أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل وجينا سليم وشيماء الشريف، إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق .

‎‎مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من 60 حلقة‎. ‎لمجموعة من القصص المستقلة،يشتمل على 6 بطلات، ‏‏6 حكايات وكل حكاية منهم في 10 حلقات‎. ‎