شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى بـ"نظارة" عجيبة.. وهنا الزاهد تعلق: "نظارتى يا حرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد فهمى صورة على حسابه الشخصى على إنستجرام، يرتدى فيها "نظارة" زوجته هنا الزاهد، تبدوغريبة بعض الشىء، لترد الزاهد على الصورة فى تعليق قائلة: "نظارتى يا حرامى".

من ناحية أخرى، هنأ فهمى النجمين على ربيع ومصطفى خاطر على مسلسلهما "عمر ودياب" المقرر عرضه رمضان المقبل، ووصف الثنائى بـ"ملوك الكوميديا".

وفى سياق متصل، ينافس فهمى فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "رجالة البيت" ويشاركة البطولة أكرم حسنى، وانتهيا من تصوير 20 حلقة كاملة من المسلسل، ويعملان على تصوير الحلقات المتبقية للانتهاء منها بالكامل خلال أيام شهر رمضان، ويعد "رجالة البيت" من الأعمال المنتظرة هذا العام بسبب طبيعته الكوميدية وثنائية فهمى وأكرم والتى حققت نجاحاً كبيراً فى السنوات الماضية سواء فى السينما أو الدراما.

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة ويزو وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر التى ظهرت فى برومو العمل اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

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وتدور أحداث "رجالة البيت" في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح فى السينما والدراما، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".