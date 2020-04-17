حسين الجسمي مع أهم نجوم العالم في حفل موحد من منازلهم هذه تفاصيله



يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في الحدث الخيري الإنساني العالمي ONE WORLD - TOGETHER AT HOME الأكبر من نوعه، الذي تنظمه مؤسسة "غلوبال سيتزن" لصالح صندوق التضامن مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

وتبثّه قنوات العالم التلفزيونية والرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم يوم السبت 18 نيسان 2020، ومن بينها قناة دبي الفضائية، على مدى 8 ساعات متواصلة، وبمشاركة وحضور نجوم ومشاهير العالم لتكريم أبطال الخطوط الأمامية من الأطباء والممرضين والمسعفين والعلماء والباحثين وموظفي الرعاية الصحية والطوارئ والاستجابة السريعة الذين يتصدون لفيروس كورونا، ويخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين في جهات العالم الأربع.

وأكد الجسمي أنّه يمثّل العرب، في هذا الحدث الإنساني العالمي، مفتخراً بمساهمات الإمارات محلياً ودولياً في تعزيز جهود احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا، ومساندة السلطات الصحية في المجتمعات الأكثر تضرراً من آثاره، وإرسال الشحنات بعشرات ملايين الأطنان من مستلزمات وأجهزة طبية ومساعدات عينية.

وأضاف: "المشاركة عبارة عن رسائل للأمل والتضامن والتكاتف الإنساني، سنحرص على نشر الوعي ورسم الابتسامة ونشر الثقة بالمستقبل الأفضل وبقيم الصداقة والشراكة الإنسانية في تحمّل المسؤولية وتخطي الصعاب والتحديات بالعزيمة والإصرار والإيجابية لقهر المستحيل".

وسيقدّم الجسمي، خلال مشاركته من بيته، رسالته الإنسانية وسيختار مجموعة من أغانيه، ومنها أغنية "بنعدّي" أحدث أعماله الفنية التي أطلقها احتفاء بالجهود الإنسانية المشتركة في التصدي لوباء كوفيد-19 العالمي.

وتأتي مشاركته في الفعالية العالمية، إلى جانب مشاركات دولية لفنانين ومؤثرين وممثلين ومشاهير أمثال المغنين سيلين ديون، أليشا كيز، تايلور سويفت، إيلي جولدينج، ليدي جاجا، جون لجند، إلتون جون، بول مكارتني، أشر، وفرقة ليدي أنتبيلوم، والمغني العالمي الملتزم بالقضايا الإنسانية زوكيرو، والفنان الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيللي.

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ومن الممثلين والمشاهير يشارك الممثل صامويل جاكسون، الممثل جاك بلاك، الممثلة جينيفر هدسون، ماثيو ماكونهي وممثل هوليوود إدريس ألبا، والممثل شاروخان، والممثلة بريانكا شوبرا.

كما يشارك أيضاً مقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري، ولاعب ومدرب كرة القدم ديفيد بيكهام، وبطل العالم لسباقات الفورمولا 1 لويس هاملتون.

ويقدم فعاليات الحدث، الذي يتواصل لثماني ساعات، مشاهير التقديم جيمي فيلون، وجيمي كيميل، وتسيفن كولبرت، إضافة إلى شخصيات وأصوات شهيرة من برنامج الأطفال العالمي الشهير "شارع سمسم" المعروف في المنطقة العربية باسم "افتح يا سمسم".

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