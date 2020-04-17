تطل الفنانة فيفي عبده في شهر رمضان المقبل، عبر شاشة قناة mbc مصر، من خلال برنامج مقالب جديد بعنوان "خلي بالك من فيفي"، والتي انتهت فيفي من تصويره منذ عدة اسابيع. وتنفذ فيفي عبده المقالب في اصدقائها الفنانين بطريقة كوميدية، وخفة ظلها المعهودة، بمساندة الاعلامية المغربية زينب عبيد. ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نخبة من أبرز النجوم منهم الفنان أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وبعض نجوم مسرح مصر Advertisements إقرئي أيضًا: هذا ما ينتظركم في مسلسل " فرصة تانية" مع ياسمين صبري في رمضان بالدليل والصور: اتهامات بسرقة أحداث مسلسل "النهاية" من ثلاثة أفلام أمريكية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ضحايا فيفي عبده في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.