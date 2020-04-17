شاهد كيف تبدلت ملامح بطلة فيلم "اللي بالي بالك" بعد تورطها في قضية مخدرات

عاد اسم الفنانة نفين مندور يتردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها تصدرت محركات البحث، بالرغم من غيابها عن الساحة الفنية منذ أكثر من 15 عاماً، حيث كان آخر الأعمال التي شاركت بها هو ست كوت “ المطعم”، والذي لم يحظي بالنجاح.

شاركت نفين مندور في ثلاثة أعمال فنية فقط، وهم رصيدها الفني الكامل، وهم فيلم “ اللي بالي بالك” و مسلسل “ راجعلك يااسكندرية” و ست كوم “ المطعم”، وبالرغم من ذلك استطاعت أن تحفر اسمها بإذهان الجمهور، حتي أنها بين الحين والآخر يتذكرها الجمهور ويبحث عنها دون جدوي .

ولاحظ الكثير تبدل ملامح نفين مندر بشكل كبير، فمنذ أن ظهرت مع الفنان محمد سعد بفيلم “اللي بالي بالك”، اصبحت فتاة أحلام الملايين، نظراً لملامحها الهادئة وجمالها الساحر، لكن سرعان ما تغيرت هذه الملامح بشكل كبير، وهذا ما ظهر واضحاً في بعض الصور التي نشرتها نفين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي ظهرت خلالها بملامح مختلفة، اذهبت رونقها وجمالها الأخاذ.

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وألقت الشرطة القبض على نيفين مندور قبل 7 سنوات، بعد أن تم ضبطها برفقة شخصين آخرين داخل سيارة، وبحوزتهم كمية من الممنوعات، مع مبلغ مالى وطلقات نارية، وتم إطلاق سراحها بعد ذلك قبل أن يتم حبسها بتهمة مماثلة فى العام 2016، ثم إخلاء سبيلها بسند إقامة.

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