فيديو: بسبب تيك توك... يارا تتعرض لانتقادات قاسية

تعرضت الفنانة يارا لهجوم عنيف، بعد ظهورها على تيك توك ، في فيديو كان ثمة إجماع على أنه غير موفق، حيث تقمصت شخصية فنانة شعبية مصرية، وغنت " جرب نار الغيرة" للفنانة وردة الجزائرية وختمت الاغنية بضحكة رنانة على طريقة الافلام الشعبية.



وقد نصح محبو يارا فنانتهم بعدم الانجرار إلى موضة التيك توك التي لا تليق بجميع الفنانين، والحفاظ على شخصيتها الرصينة، كما اعتبر البعض أن يارا عرفت بشخصيتها الهادئة، وأنها لا تملك حس الطرافة، ما جعلها تخفق في هذا الفيديو.



فما رأيكم بفيديو يارا على تيك توك؟

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