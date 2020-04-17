حصرياً: سيرين عبد النور خارج الماراثون الدرامي في رمضان



علمت " الجميلة" من مصادر موثوقة، أن مسلسل " دانتيل" للممثلة سيرين عبد النور لن يرى النور في رمضان المقبل.



ورغم أن المسلسل استأنف تصويره قبل اسبوعين، وقطع شوطاً كبيراً في المشاهد المنجزة، إلا أنه بقي الكثير من المشاهد الخارجية ومشاهد المجاميع التي لم يكن بالإمكان إلغاؤها، دون المس بالسيناريو الأصلي المقتبس عن مسلسل " فيلفيت" الإسباني، الذي يدور في عالم صناعة الأزياء حيث المصانع وعروض الازياء التي تتطلب تجمع عدد كبير من الممثلين والكومبارس فضلا عن مشاهد خارجية لم يتم إنجازها بعد.

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ولا تزال سيرين وفريق العمل يصورون ما تبقى من مشاهدهم في الستوديوهات الداخلية، ليتسنى لفريق العمل إنجازها قبل فك الديكور، على أن تنجز باقي المشاهد فور انتهاء ازمة كورونا.



ولم يعرف بعد ما اذا كانت الشركة اتخذت قرارا بتأجيل العمل الى رمضان المقبل ام الى موعد يحدد خارج رمضان.



يذكر ان المسلسل يجمع سيرين بالممثل السوري محمود نصر، وهو من انتاج شركة " إيعل فيلمز" التي تتعاون للمرة الثانية مع سيرين بعد مسلسل " ٢٤ قيراط" عام ٢٠١٥.