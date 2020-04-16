رانيا الكردي: كورونا أعطى الأرض الانتعاش.. وطريقة جديدة للتفكير! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدثت الفنانة الأردنية رانيا الكردي عن أزمة كورونا المستجد التي ضربت العالم مؤخرا، وقالت من مكان إقامتها في بريطانيا أنها ملتزمة بالحجر الصّحي المنزلي لأكثر من ثلاثة أسابيع، مضيفة:"صار في صراحة أكثر وعمق أكثر وأصبح هنالك تعاون بين الفنانين بشكل أوسع".

وفي ظل أزمة كورونا أعادت رانيا الكردي تقديم أغنيتها الشهيرة ما "بتزهق" التي أطلقتها عام 2002 بأسلوب يحاكي الحجر الصحي والأزمة التي يمر بها العالم حاليا.

وحولت النجمة الأردنية رانيا الكردي أيضا كلمات أغنيتها "شايف نفسك" التي أطلقتها عام 2006، وأصبحت "عازل نفسك".

اللافت أن الأغاني التي أعادت رانيا الكردي غناءها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قد صورتها من وحي الفيديو كليب الأصلي للأغنية وذلك بمشاركة جمهورها ومتابعيها.

وصرحت الكردي أن عملها كمدربة مهارات حياة، فيما يعرف بـ"لايف كوتش" أعانها على تقديم جلسات عبر الإنترنت للأشخاص الذين يمرون بأوقات عصيبة بسبب أزمة كورونا.

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وقالت الفنانة لـ"فوشيا" إن الناس حول العالم سيعيدون التفكير في حياتهم بعد أزمة كورونا، وأن هذا الفيروس الذي ألزم العالم البقاء في المنازل هو فرصة للتفكير بالتعامل بطريقة مختلفة مع الطبيعة والأرض، وعلقت: "كان في كتير استعجال.. لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم".

يذكر أن رانيا الكردي هي إعلامية ومغنية وممثلة أردنية، لأب أردني وأم إنجليزية، وهذا ما ميزها بالملامح الأوروبية والروح العربية الأصيلة.

وعملت كمقدمة برامج مثل "سوبر ستار" من عام 2002 لعام 2004، كما قدمت البرنامج الاستعراضي The Rania Show الذي تناول قضايا اجتماعية أردنية بنكهة كوميدية.

وقدمت رانيا الكردي دور البطولة إلى جانب النجم المصري أحمد الفيشاوي في فيلم "الحاسة السابعة".

ومن الجدير ذكره أن رانيا الكردي كان لها غياب طويل عن الساحة الفنية بسبب أبنائها، وصرحت في لقاء تلفزيوني أن الأمومة هي التي دفعتها للتخلي عن أضواء الشهرة وابتعادها عنها، وأشارت إلى أن الشهرة تحتاج للكثير من التضحيات والخصوصية التي تتطلبها أي عائلة.