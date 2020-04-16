المتورطان بالاعتداء على عبودكا في قبضة الأمن.. وتوقعات بهذه العقوبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على المتورطين في واقعة الاعتداء على نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير إعلاميًا باسم "عبودكا" بآلة حادة من قبل شخصين لا يعرفهما عقب نشوب خلاف بينهم.

وأكد حساب "أمن ومحاكم" المعني بالقضايا التي تدور في أروقة المحاكم الكويتية عبر "تويتر"، قائلا: "المباحث الجنائية تقبض على حدثين اعتديا على #عبودكا في الوفرة".

وأشارت بعض التقارير في الكويت بعد تصنيف الجهات المختصة بالتحقيق إلى أن بداية هذه الواقعة تتضمن مخالفة مرورية وأنه سيجري التحقيق في الواقعة ككل، وأوضحت التقارير أن أقل حكم على الشخصين اللذين اعتديا على عبودكا سيصل إلى 7 سنوات ويمكن أن تُحول القضية مسارها إلى شروع في قتل.

وكان الإعلامي الكويتي طلال البجيري قد كشف عن أن إحدى عيني عبودكا قد تصاب بالعمى، قائلا إنه تواصل مع النجم شخصيًا وأكد دخوله لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في عينه، ولن يرى بها مستقبلا.

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وأضاف البجيري: "كانت الحادثة عبارة عن مشاجرة بينه وبين شخصين كانا يحاولان إيقافة وقاما بالاعتداء عليه حيث تعرض لضربة في إحدى عينيه تأثرت على إثرها شبكة العين".

وعبر "سناب عبودكا" اتضح أنه بالفعل دخل لغرفة العمليات، لكن قبل ذلك كان عبودكا نشر صورة وقد بدت عليه آثار ضرب مبرح خصوصا على وجهه، والذي وصل إلى حد النزيف من منطقة العين، دون أن يذكر السبب الرئيس وملابسات تلك الحادثة، واكتفى حينها بتعليق وتهديد للمعتدي كتبه أعلى الصورة وقال فيه: "اطلع من المستشفى وسأريك أن الله حق".

وقال عبودكا: "إن ما حصل كان محاولة لإيقافه من قبل سائق سيارة دون سبب معروف، ولكنه رفض التوقف، فلحق به وصدم سيارته من الخلف صدمة خفيفة، وهنا نزل عبودكا وتجادل مع سائق السيارة، ولكن الأمور لم تصل إلى أي تشابك بل حتى لم تصل إلى السب أصلاً، وخلال لحظات من كان معه في السيارة باغت عبودكا وهو قادم من خلفه ليضربه على وجهه بآلة حادة، وبعدها تركه الشخصان على الأرض وغادرا، وأضاف عبودكا أنه سيخضع إلى جراحة يستدعي إجراؤها الخضوع إلى بنج كامل.

يُذكر أن وزارة الداخلية الكويتية فتحت تحقيقا في هذه الواقعة، بعد أن اتجه الفنان إلى مستشفى العدان بسيارته الخاصة، وذكر المستشفى في تقريره أن الفنان يعاني من نزيف حاد في الجفن الأعلى للعين، وعلى إثر ذلك توجهت الشرطة الكويتية لاستجواب الفنان عبودكا الذي أفاد بأنه تعرض للضرب على يد شخصين مجهولين قاما بملاحقته أثناء سيره وقاما بإيقافه وضربه بمفتاح حديدي، ثم هربا عن طريق مزارع الوفرة، ولكن الفنان تمكن من أخذ رقم السيارة الخاصة بهما.