شاهد سمية الخشاب ترقص في فيديو جديد على "تيك توك"

نشرت النجمة سمية الخشاب، فيديو قصيرا لها، على المنصة الشهيرة "تيك توك". وظهرت سمية الخشاب في الفيديو، وهي ترقص، وتغني، على أغنية "اجنبية"، وعلقت على الفيديو: "الحركه فالبيت حبايبي عشان نحافظ علي أجسامنا وتابعوني علي تيك توك: SomayaElKhashab .. ولسه حبهركم".

وتشارك حاليًا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدي، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

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