تعرف على القائمة الكاملة لـ ضحايا رامز جلال ببرنامجه الجديد

رغم التكتم الشديد الذي يحاول فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد فرضه على حلقات رمضان 2020، إلا أن بعض التسريبات أظهرت عن فكرة البرنامج الذى تم تصويره فى دولة الإمارات.

ومن المنتظر أن يظهر خلال الحلقات نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالى الكابتن سيد عبد الحفيظ، والذي أغضب ظهوره بالبرنامج مسئولين بالقلعة الحمراء.

بالإضافة إلى ظهور مجموعة من مطربي المهرجانات، حسن شاكوش وحمو بيكا أما عن عمر كمال فاتفقت إدارة البرنامج معه ولكن توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا منعته من السفر، ويتواجد أيضا سيد عبد الحفيظ وعلي معلول، طارق حامد، أشرف بن شرقي.

وأيضا يستضيف ياسمين صبري التي التقت قبل حوالي شهر مع فيفي عبده في الطائرة أثناء عودتها من دبي بعد الانتهاء من التصوير و محي إسماعيل، وأمينة خليل وأروى جودة وياسمين رئيس ومنة عرفة، حسبما جاء فى تقرير برنامج ET بالعربي.

وقد نشر رامز جلال عبر صفحته على موقع فيس بوك الأفيش الرسمى لبرنامجه الجديد بعنوان "رامز مجنون رسمي".

ويظهر الفنان الكبير محيي إسماعيل بعد اعتلائه التريند لفترة كبيرة بسبب جملة "كنت عبقرى وشكرا" خلال ظهوره فى أحد اللقاءات المصورة.

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ويعتمد رامز خلال هذا العام على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.

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