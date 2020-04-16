نصائح إلهام شاهين للجمهور خلال فترة العزل المنزلي

وجهت الفنانة إلهام شاهين بعض النصائح لجمهورها لاستغلال الوقت في فترة العزل المنزلي.

ظهرت إلهام في فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على انستغرام،خلال تنزههما في الكومباوند حيث تعيش بوسي.

وكشفت إلهام عن كيفية قضائها لفترة العزل المنزلي موضحة أنها تهتم بممارسة الرياضة حتى لو على الأجهزة الرياضية في المنزل.

أضافت أنها تستغل الوقت في مشاهدة الأفلام والمسلسلات خاصة عبر منصة Netflix، والقراءة، موضحة أنها أغلب الوقت منشغلة ولا تقرأ أي كتاب، لذا فتحت مكتبتها وبدأت تستفيد من وقت فراغها في القراءة.

وطلبت إلهام شاهين من الجمهور استغلال الوقت في شيء مفيد لأن الجلوس في المنزل فرصة، خاصة القرءة وكل شخص يقرأ الكتب والمعلومات التي يفضلها سواء تاريخية أو علمية.

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يشار إلى أن إلهام شاهين تعود إلى السينما بعد غياب من خلال فيلم "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة أمينة خليل وأحمد مجدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شائك.

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