النجوم يودعون الفنان أحمد دياب بكلمات مؤثرة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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نعت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان أحمد دياب، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء.

وكتبت: "البقاء لمن له الدوام، وفاة الفنان أحمد دياب".

أحمد دياب رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 75 عاما، وكان قد تزوج "قسمت" ابنة النجم الكبير رشدي أباظة.

وتصدر خبر وفاته محرك البحث الشهير "غوغل".

وحرص عدد من الفنانين على نعيه من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا ومنهم صلاح عبد الله وغرد قائلًا:" وبعدين بقى ياحزن؟!..وبعدين بقى ياوجع؟!..دموعي بتدعيلك ياحبيبي.. أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان أحمد دياب".

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بينما نشرت فيفي عبده صورة له بحسابها على "إنستغرام" وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله الفنان القدير الخلوق احمد دياب نسألكم الدعاء".

وحرصت الفنانة ناهد السباعي على نعيه من خلال حسابها على إنستجرام وكتبت :""البقاء لمن له الدوام، وفاة الفنان أحمد دياب".

ويشار إلى أن للراحل عديد الاعمال الفنية، وابرزها "أوبرا عايدة"، و"للعدالة وجوه كثيرة"، و"سلسال الدم".