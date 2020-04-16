شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يفشل فى إقناع ابنته بأنه لعب الشخصية المفضلة لها "موانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم العالمى دوين جونسون الشهير بـ ذا روك جمهوره ومحبيه حين أكد عبر حسابه على إنستجرام مؤخراً أن ابنته ذات الـ4 سنوات لا تصدق أنه هو من لعب الشخصية التى تعشقها إلى حد كبير فى فيلم موانا، حيث لعب ذا روك الأداء الصوتى خلال أحداث الفيلم الذى حقق نجاحاً كبيراً خاصة من خلال الأغنية الذى غناها وقتها وحققت أصداء كبيرة.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام "للمرة 973 خلال اليوم الواحد تطالبنى ابنتى بأن تغنى مع موانا وحدها، ولا تصدق بأننى موانا نفسه، وفى كل مرة أفشل فى إقناعها".

على جانب آخر شارك النجم العالمى دوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" متابعيه نسخة خاصة من أغنية شخصيته فى فيلم الإنيميشن "موانا" You’re Welcome، خلال الفترة الأخيرة واستغلها كى يرشد فيها الأطفال عن كيفية غسلهم أيديهم للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بصحبة ابنته الصغيرة "تيانا"، التى تفاعلت معه طوال الفيديو أثناء تصوير والدتها لورين لهما، خلال العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا علي الجميع.

وعلق ذا روك علي الفيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا "لقد أدركنا قبل بضعة أسابيع أن جزء الراب من الأغنية هو التوقيت المثالى عندما يحصل أطفالك على غسل أيديهم.. ابقوا بصحة وأمان، يا أصدقائى".