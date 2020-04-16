شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد آخر مفاجآت "لما كنا صغيرين" لريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال صناع مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة، فى جعبتهم العديد من المفاجآت، آخرها تسجيل الديفا سميرة سعيد تتر المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وسيشهد مباراة تمثيلية بين نجمين بحجم النبوى وحميدة فى حضور النجمة ريهام حجاج التى تخطو خطوات ثابتة فى ثانى بطولاتها التليفزيوينة.

وانتهت أمس الأربعاء الديفا سميرة سعيد من تسجيل تتر مسلسل ” لما كنا صغيرين “ وذلك بمقر إقامتها بالجونة، كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان مدين والعمل تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

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ورفع القائمون على مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، حالة الطوارئ للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف المخرج محمد على عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية من المسلسل الذى تخوض به ريهام حجاج أول بطولة مطلقة في دراما رمضان، مع الأخذ بجميع الإرشادات الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

ويشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.

يلتقى النجمان الكبيران محمود حميدة وخالد النبوى بعد 32 عاما ، خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، حيث قدما سوياً من قبل فيلم "المصير" عام 1997، للمخرج يوسف شاهين، وشارك في بطولته ليلى علوى، صفية العمرى، نور الشريف، عبد الله محمود، روجينا، احمد فؤاد سليم .