شكرا لقرائتكم خبر عن "زهقانة من العزل".. كايلى جينر: أرسل حبى وصلاتى وأتمنى أن ننتهى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الملايين حول العالم فى عزل منزلى بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى ظل حالة الإغلاق العامة التى فرضتها أغلب دول العالم للحد من نمو الفيروس التاجى، يعانى البعض حالة من الملل ويتمنون أن تزول هذه الأزمة وتعود الحياة لطبيعتها فى حالة الانفتاح العامة.

وبين هؤلاء الذين عبروا عن مللهم من العزل الذاتى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عارضة الأزياء وأيقونة الجمال فى العالم كايلى جينر، التى نشرت صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وظهرت كايلى وهى تجلس على الأرض بحديقة منزلها، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "أرسل حبى وصلاتى.. آمل أن ينتهى هذا قريبا".





ويشار إلى أن نجمة تليفزيون الواقع وأيقونة الجمال كايلى جينر، كانت قد أعلنت التبرع بـ6000 رطل من معقم اليدين للمستشفيات فى لوس أنجلوس، ووفقًا لما نشره موقع "مترو البريطانى"، مطلع الأسبوع الجارى، تعاونت كايلى، البالغة من العمر 22 عامًا، مع Coty لاستخدام معدات Kylie Skin للمساعدة فى إنتاج معقم مضاد للبكتيريا لمساعدة الموظفين على خط المواجهة، وكشفت الدكتورة ثايس على عبادى، أنها تلقت شحنة ضخمة من مطهرات اليد التى سترسلها إلى المحتاجين، بمشاركةKylie Skin .

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وكتبت الطبيبة عبر صفحتها الرسمية: "تبرعتkylieskin بـ 6000 رطل من مطهرات اليد.. وسيتم توزيع هذه العبوات قريباً على المستشفيات والعيادات فى لوس أنجلوس"، وأضافت "شكرا مرة أخرى كايلى جينر على تبرعك السخى.. وأتمنى لك أن تستمرى فى العطاء"، وتأتى هذه الخطوة بعد أن تبرعت كايلى بمليون دولار (803 ألف جنيه إسترليني) لجهود الإغاثة الشهر الماضى فقط.

وكشفت الطبيبة أن التبرع جعلها تبكى، قائلة: "أنا عاجزة عن الكلام وعينى مليئة بدموع الفرح وقلبى غارق بالامتنان، لقد رغبت فى أن أجمع أقنعة واقية لجميع العاملين فى الرعاية الصحية الشجعان واليوم تحقق حلمى"، وأضافت " أشعر أنها ملاك حى تبرعت بمليون دولار لمساعدتنا فى شراء مئات الآلاف من الأقنعة، والدروع الواقية، وغيرها من معدات الحماية التى سنقدمها مباشرة إلى أول لأبطالنا فى خط الدفاع الأمامى".

وأنهت رسالتها: "من أعماق قلوبنا، شكرًا لك كايلى جينر أنتِ بطلى.. سيساعد هذا التبرع السخى فى إنقاذ العديد من الأرواح الثمينة.. إن عالمنا سيكون مكان أفضل بوجودك معنا.. أنا أحبك كثيرا"، فيما ردت كايلى جينر على المنشور، قائلة: "أنا أحبك! وشكرا لكم على كل الحب والرعاية فى كل ما تفعلونه! أنت ملاك على الأرض".