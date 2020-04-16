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شاهد كيف يتجول بن افليك وصديقته بالماسك برفقة كلابهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر يظهر النجم بن افليك مع صديقته الممثلة الشابة انا دي ارماس أثناء محاولة كلاهما كسر ملل من خلال سيرهما في الشوارع، وهو ما تكرر مؤخراً وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل الذى أكد حرص الثنائي علي السير بارتداء الماسك كوقاية من الفيروس الذي أودي بحياة كثيرين وأوقف الحياة في مختلف المجالات.

بن افليك وحبيته
بن افليك وحبيته

 

كما أكد التقرير أن الثنائي ورغم انتشار فيروس كورونا، إلا أنهما ظهرا في غاية الرومانسية يد في يد طوال سيرهما في شوارع مدينة فينيس.

 

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بن افليك ودي ارماس
بن افليك ودي ارماس

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال أفيلك كان فيلم  The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة ، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، ولكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.

 

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