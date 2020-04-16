شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى لجمهوره:" مش حارمكم من حاجة ألعاب وفيديوهات وهزار كل يوم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الفنان الكوميدى محمد هنيدى، الترفيه والتخفيف على جمهوره ببعض الألعاب والالغاز والأفشات والتعليقات الكوميدية، ولاسيما يلزم المواطنين منازلهم لقضاء فترة العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا.

ونشر الفنان محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" للعبة جديدة حيث محاولة إيقاف صوته داخل إطار مأخوذة من فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، وعلق قائلاً:" وقفوا الصورة في المكان الصح وخدوها برينت سكرين وحطوها في التعليقات العاب وفيديوهات وهزار كل يوم اهو .. مش حارمكم من حاجة".



محمد هنيدى

وكان سخر الفنان محمد هنيدى، من ألعاب الألغاز المنتشرة على السوشيال ميديا، حيث نشر صورة للغز يحتوى على 3 شخصيات من أفلامه، بينما حاول الجمهور محاولة حل لغز، وعلق أحد متابعيه: "الإجابة -١ مضروب في كورونا"، وقال أحمد طارق: "هو احنا من امتى بنتكلم في المواضيع دي يا هنيدي"، وغرد آخر: "دي الخالة نوسه نفسها مستغربة كأنها بتقول دى آخرتها اتحط مكان الحيوانات في المسائل".

يشار أن الفنان محمد هنيدى تحدث عن مشروع الجزء الثانى من فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا في انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل.

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على جانب آخر، قرر هنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.