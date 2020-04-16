شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيعية وليس كورونا.. رحيل الممثل الأمريكى برايان دينهى عن عمر 81 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى برايان دينهي ، الممثل الأمريكي المعتزل، عن عمر يناهز 81 عاما، حيث إنه من مواليد عام 1938، فى منزله بمدينة نيو هافن، بولاية كونيتيكت، لأسباب طبيعية وليس بسبب فيروس كورونا.

وقالت إليزابيث برايان دينهي، ابنة الممثل الكبيربرايان دينهي عبر حسابها بموقع تويتر:" بقلوب محطمة نعلن أن والدنا بريان توفي الليلة الماضية لأسباب طبيعية، وليس ذات صلة بفيروس كورونا، وكان أكبر من الحياة ومتجاوزا للأخطاء وأب وجده فخوره به، وستفتقده زوجته جينيفر وعائلته والعديد من أصدقائه".

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إليزابيث برايان دينهي

وذكر شبكة CBC NEWS الأمريكية أن دينهي اشتهر بقدرته الكبيرة وصوته المزدهر وقدرته على التمثيل بصورة رائعة حيث لعب أدوار الخير أو الشر بطريقة متساوية، وفاز بجائزتي توني، وجائزة جولدن جلوب ، وتم ترشيحه لست مرات لجائزة إيمي، كما له العديد من الأدوار المسرحية الرائعة.

وأوضح التقرير، أن دينهي لعب العديد من الأدوار التي تتسم بقوة الشخصية، كما لعب دور محقق شيكاجو في العديد من أفلامه.

شارك في حوالى 40 فيلما، لعب دور رجل شرطة قبض على رامبو في فيلم "First Blood" ، وقاتل متسلسل في فيلم "To Catch a Killer" ، وقاتل في فيلم " سلفرادو ".