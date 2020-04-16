شكرا لقرائتكم خبر عن سامبو "شمس الزناتى": جلطة فى المخ منعتنى من التمثيل.. وانتظرونى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خص الفنان على عبد الرحيم، صاحب شخصية "سامبو" فى فيلم "شمس الزناتى"، ”الخليج 365” بفيديو كشف من خلاله كواليس الفترة الأصعب من حياته حين أصيب بجلطة فى المخ أجبرته على الابتعاد عن الشاشة لسنوات طويلة، وأعلن عودته من جديد بعد أن تماثل للشفاء من خلال عمل درامى يعرض فى شهر رمضان المقبل، وآخر يستكمل تصويره لعد انتهاء الشهر الكريم، كما أبدى رأيه فيما يقدم من أعمال خلال الفترة الحالية.

وعن أسباب غيابه عن الشاشة بعد سلسة من النجاحات أوضح عبد الرحيم، أنه أصيب بجلطة فى المخ منعته من ممارسة مهنة التمثيل، وأثرت على ذراعه وقدمه اليمنيين، لكن حالته تتحسن مع الوقت، وسيعود من خلال عملين دراميين، أولهما؛ "يا أنا يا جدو" المقرر عرضه فى شهر مضان المقبل، ويجسد من خلاله دور أب فقير لديه بنت يحاول تعليمها كيف يواجه الحياة.

وثانى تلك الأعمال، مشاركته فى مسلسل "خالد بن الوليد" والمقرر استكمال تصويره بعد انتهاء شهر رمضان ورجوع الحياة لطبيعتها بعد انحسار فيروس كورونا لأن العمل به الكثير من مشاهد المجاميع التى تفرض على صناعه التجمع فى مواقع التصوير بأعداد كبيرة.

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وتمنى عبد الرحيم عودة قطاع الإنتاج مرة أخرى قائلاً: نحن نفتقد المسلسلات التاريخية والدينية، التى قدمها القطاع لسنوات طويلة تركت علامة فى نفوس المتابعين وأبرزها "لا إله إلا الله" و"رسول الإنسانية" وغيرها، تلك أمنيتى لعودة الدراما المصرية لريادتها فهى أساس الفن فى الوطن العربى.

وتمنى عبد الرحيم فى نهاية حديثه انتهاء أزمة كورونا وأن تعود الحياة لطبيعتها، ويتسنى للفنانين العودة من جديد وتصوير أعمال تليق بمصر وتاريخها الفنى.

يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.