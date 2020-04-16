شاهد.. نادية الجندى ونبيلة عبيد يتقاسمان بوسترات "سكر زيادة" قبل عرضه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد إضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، عن البوسترات الدعائية للعمل والتى تم تصويرها وتصدرت كل بطلة من البطلات بوستر بمفردها فيما اجتمعت الأربعة بطلات فى بوسترين.
فى سياق متصل تواصل بطلات "سكر زيادة" تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل فى لبنان، مع الالتزام بكل الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا سواء بتعقيم مكان التصوير أو ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمتواجدين فى "اللوكيشن"، وذلك بعد الانتهاء من معظم الأحداث خلال الفترة الماضية.
مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، آبرزهم النجم أحمد السقا.
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