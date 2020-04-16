شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نادية الجندى ونبيلة عبيد يتقاسمان بوسترات "سكر زيادة" قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد إضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، عن البوسترات الدعائية للعمل والتى تم تصويرها وتصدرت كل بطلة من البطلات بوستر بمفردها فيما اجتمعت الأربعة بطلات فى بوسترين.

فى سياق متصل تواصل بطلات "سكر زيادة" تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل فى لبنان، مع الالتزام بكل الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا سواء بتعقيم مكان التصوير أو ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمتواجدين فى "اللوكيشن"، وذلك بعد الانتهاء من معظم الأحداث خلال الفترة الماضية.