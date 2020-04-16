"من البواسير لرفض العمل معه".. تفاصيل أزمة أحمد فهمي ومحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تجددت الأزمة مرة أخرى بين محمد رمضان وأحمد فهمي، بعد تصريحات الأخير في برنامج جمهور التالتة، مع الإعلامي إبراهيم فايق.

هل يمكن لفهمي مشاركة رمضان في عمل؟

خلال استضافة فهمي في برنامج جمهور التالتة في 9 أبريل الجاري، وردا على سؤال حول رفضه مشاركة زوجته هنا الزاهد في مسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان، قال: "لم أرفض فأنا لا أتدخل في عملها".

وأكد أن دورها كان "ضيف شرف"، والدور لم يناسبها، وهو لم يرفض بل أخذت رأيه مثلما يفعل هو مع أصدقائه.

ووجه "فايق" سؤال هل تقبل المشاركة في عمل مع محمد رمضان، أجاب: "لا، محمد على راسي وكل حاجة، لكن إحنا مدرستنا مختلفة".

وقال فهمي إنه ليس لديه أزمة مع رمضان، ولكن هو يرفض الأسلوب الذي سخر به رمضان من أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تسبب في إيقافه.

محمد رمضان يرد بطريقته

بعدها بيومين، وعبر تويتر، اكتفى رمضان بنشر فيديو لفهمي يتحدث فيه عن إمكانية وموهبة رمضان، خلال برنامج واحد من الناس، وعلق بـ"إيموجي" الشكر، ولم يتطرق لحديث فهمي عنه.

وقال فهمي: "محمد نجم وموهوب، الكلام بقى عشان هو شبه الناس والبلطجة، ده كلام فاضي بتاع ناس مش عاوزة تنجح، طيب يا عم اعمل زيه، مش كل أعمال محمد بتعجبني، لكنه رجل نجم وموهوب، دخلت المعهد أسبوع ولا اتنين، كنت بتكسف اطلع أمثل بعده، راجل إمكانيته كبيرة جدا".

بعدها نشر رمضان فيديو وهو يلعب كرة مع كلبه، عبر حسابه على إنستجرام، وهو ما اعتبرها البعض إهانة لفهمي، بسبب فيلم كلب بلدي.

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فهمي يوضح موقفه مجددا ويهنئ رمضان

أجرى فهمي مداخلة مع برنامج جمهور التالتة للتعليق على أزمته الأخيرة مع "رمضان" أنه لم يكن يقصد أي إساءة لـ "رمضان"، مستنكراً رد فعل الأخير.

وهنأ فهمي رمضان على مسلسله "البرنس"، المقرر عرضه رمضان المقبل، متمنياً له النجاح، قائلاً: "إن شاء الله البرنس ‏يكسر الدنيا ورمضان كريم يا محمد".

بداية الأزمة

بداية الأزمة كانت سخرية الفنان أحمد فهمي، من الفنان محمد رمضان، بعد ظهوره داخل المستشفى، في محاولة من الأخير للسخرية من إيقاف الكابتن طيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة، بسبب ظهوره معه وتسجيل فيديو داخل كابينة القيادة بالطائرة.

وعلق "فهمي" على هذه الأزمة، في رده على أحد المشاركين لصورة محمد رمضان داخل المستشفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الدكتور أتوقف ليه؟.. صور له البواسير ولا إيه؟".

فيديو رمضان في المستشفى

وكان رمضان قد نشر فيديو ساخر له وظهر فيه بملابس غرفة العمليات، وسخر من اتهام الناس له بالتسبب في إيقاف الطيار، مشيرا إلى أن الطبيب تم وقفه بعد تصوير الفيديو.

فهمي يشرح سبب انتقاده لرمضان

في عدة تصريحات صحفية بعدها، قال فهمي إنه ليس هناك أزمة مع محمد رمضان، مشيرا إلى أن الأمر كله بالنسبة له، إنه لا يجوز السخرية من الطيار الموقوف، بغض النظر عمن المخطئ فيهما.

وأشار إلى أن الطيار "قطع عيشه" بسبب الفيديو، فحتى لو أن محمد رمضان ليس مخطئا، فلا يجوز السخرية منه بهذا الشكل.