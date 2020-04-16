بعد الإعلان عن حفلهم الأونلاين.. كاريوكي يتصدر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دشن مستخدمو موقع "تويتر"، هاشتاجًا جديدًا حمل عنوان "كاريوكي من الاستوديو"، وذلك بعد دقائق من إعلان الفنان أمير عيد، مغني الفريق، إنه وأعضاء الفريق، سيقدومون حفل غدٍ الجمعة في تمام الساعة الـ9 مساءً، عبر قناة إحدى شركات المحمول على "يوتيوب".

وغرد "عيد"، عبر "تويتر"، قائلًا: "السهرة بكرة الساعة 9 بليل مباشر على قناه فودافون على يوتيوب، هنقدملكم حفلة خاصة".

وأضاف: "احنا اختارنا أغلب الأغاني اللي هنغنيها ولسة ناقص أغاني محتاجينكم تقولولنا نفسكم تسمعوا ايه علي الهاشتاج ده كايروكي من الاستوديو".

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وتفاعل الجمهور مع الهاشتاج، الذي تصدر تريند تويتر، وسارعوا باقتراح عدد من الأغنيات التي يرغبون في استماعها بحفل الغد، من أبرزها: "كان لك معايا، ليلى، هاتلنا بالباقي لبان، كنت فاكر، أنا الصوت، هدنة، ديناصور، آخر أغنية، ناس وناس، أنا الأهلي".

وكانت آخر ألبومات "كايروكي" ألبوم "أبناء البطة السوداء"، وخاض أمير تجربته الأولى في عالم التمثيل مؤخرًا من خلال فيلم "لما بنتولد" مع المخرج تامر عزت، ويستعد مع فريقه للمشاركة في فيلم غنائي على أن يتم طرحه في أغسطس 2020.