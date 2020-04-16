بكى بسبب زوجته وقصة "تصرف رامز" الذي دفع ثمنه.. حكايات ياسر جلال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 16 أبريل 1969، ولد الفنان الكبير ياسر جلال، الذي يستعد لخوض سباق رمضان بمسلسل الفتوة، معيدا للأذهان روائع نجيب محفوظ وزمن الفتوات، ياسر جلال اعتاد أن يغير جلده كل عام، لذا ينتظر منه جمهوره الجديد في كل عمل يقدمه.

ولد ياسر جلال توفيق، نجل المخرج المسرحي الشير جلال توفيق في القاهرة، وحقق نجاحًا كبيرا منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين في التليفزيون ‏والسينما بأدوار في مسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي، ونحن لا نزرع الشوك، وفيلم بونو بونو مع نادية الجندي، والرغبة مع إلهام شاهين" وغيرها الكثير.

تخرج ياسر جلال في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990، وبعد تخرجه مباشرة عمل في مسرحية (رحمة وأمير الغابة)، بعدها توقف عن العمل لأداء الخدمة العسكرية، ليعمل بعدها في المسرح والتليفزيون والسينما.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان ياسر جلال:

- هو الشقيق الأكبر للفنان رامز جلال.

- تم حصره في أدوار الفتي المستغل الذي يستغل وسامته للإيقاع بالفتيات من أجل أموالهم لفترة، ومن أعماله في هذه الفترة "نحن لا نزرع الشوك، لن أعيش في جلباب أبي".

-قال الفنان ياسر جلال، في برنامج "معكم" عن عدم ظهوره في مقالب شقيقه رامز، إنه نادرا ما يظهر في البرامج بشكل عام، كما أنه يظهر دون مقابل، لذا فمن الصعب إغرائه بالمال للظهور في برامج رامز، مشيرا إلى أنه يختار فقط البرامج المحترمة والمعروفة، لهذا لا يمكن أن يقع في فخ شقيقه.

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- وعن ردة فعله لو سقط في فخ رامز، قال ياسر: "رامز أخويا وحبيبي، وفي حالة لو وقعت في فخه في يوم من الأيام، فلن يكون رد فعلي عنيفا عليه".

- حكى ياسر جلال في تصريحات صحفية عن موقف أغصب والده منه، حيث كان يقطن مع أسرته في شقة من 3 غرف "غرفة لوالده وغرفة لياسر ورامز وغرفة السفرة، واستغل رامز سفر والده، فبنى جدار وقسم غرفة السفر لغرفة سفرة وغرفة له، فغضب والده وترك البيت، ووجه اللوم لياسر وقال له: "إنت الكبير إزاي سمحت بده يحصل، ظبط بقى الشقة وأنا مش هرجع غير لما تقولي كل حاجة اتصلحت من آثار العمال، وهات بقى بتوع المحارة والنقاشة، وصلح الشقة اللى أخوك دمرها دي"، وقال إنه بسبب رامز ظل يعمل مع العمال لإرضاء والده.

-تسببت كلمات رقيقة من هبة، زوجة النجم ياسر جلال في مداخلة في برنامج "أحلى النجوم" احتفالا بنجاح مسلسل "ظل الرئيس"، في عدم قدرة ياسر على حبس دموعه، خاصة بعدما انطلقت في الكلام لتأكيد أوجه الشبه بينه وبين بطل مسلسله "ظل الرئيس"، مؤكدة أن ياسر مثال للرجولة والصبر والاجتهاد، ليمسح بعدها دموعه معلنا حبه لزوجته التي وصفها بالزوجة المثالية ابنة الأصول.

- قال رامز جلال للإعلامية بوسي شلبي عن زوجته: "بعترف أنا بحب مراتي قوي لأنها قمر وجدعة جدا وبحبها جدا وبنبسط لما أشوفها واتكلم معاها ".

كلام زوجته عنه