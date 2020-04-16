شاهد| حفل محمد الحلو ومسرحية كوميديا البؤساء على قناة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في إطار مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، تعرض قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب" في التاسعة من مساء اليوم الخميس حفلا للنجم محمد الحلو.

ويغني الحفل مجموعة من أفضل أغانيه منها: "الوسية، يا حبيبي، أهيم شوقا، وغيرها من أغاني الحلو الشهيرة.

وبعد محمد الحلو، يقدم المطرب المغربى فؤاد زبادى باقة طربية تضم سنة وسنتين، الناس المغرمين، الورد جميل ، مبيسألش عليا أبدا، وغيرها.

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وفي العاشرة والنصف مساءً، تعرض القناة العرض الغنائي الاستعراضي "كوميديا البؤساء" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، عن مسرحية "البؤساء"، لفيكتور هوجو، ويدور العرض حول شخصية "جان فالجان"، الذي عانى مرارة السجن وواجه الكثير من الصعوبات بعد حصوله على الحرية.

والمسرحية بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمباري، محمد عبده، عمرو كمال بدير، ألحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمي استعراضات رشا مجدي، أشعار أحمد حسن راؤول، تأليف وإخراج مروة رضوان.