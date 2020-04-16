الليلة.. نادية الجندي في ضيافة شريف عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تحل الفنانة نادية الجندي، ضيفة على الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة MBC مصر. واعلنت "نادية"، عن الحلقة عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "النهاردة بالليل حلقه مع الإعلامي شريف عامر الساعة 10 مساءً، أسرة مسلسل سكر زيادة". ومن المقرر أن تتحدث نادية عن كواليس مسلسلها الرمضاني "سكر زيادة"، المقرر عرضه على نفس القناة. مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، ومن إخراج وائل إحسان.



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