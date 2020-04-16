"حرام عليك إنت و2020".. كيف علقت ياسمين صبري والجمهور على برنامج رامز جلال الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان رامز جلال، عن البوستر الرسمي لبرنامج مقالب "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه على قناة mbc مصر، في رمضان 2020.

وعبر "تويتر"ن تفاعل عدد كبير من الجمهور مع البوستر الرسمي للبرنامج فضلًا عن الفنانة ياسمين صبري التي تركت له تعليقًا قائلة: "يا لهوي".

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وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "رمضان من غير رامز جلال ساعة الفطار بيفقد جزء كبير من متعته"، "رامز بقا حاجة رئيسية ف رمضان"، "يا رب الضيوف يكونوا متل اللي في بالي"، "حلو الشعر ده لايق مع الفانوس"، "وحرام عليك إنت و2020 على الناس".

برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد، حيث يسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز في الشلال".