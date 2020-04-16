محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة مي سليم، مقطع فيديو لها، عبر "تيك توك"، ظهرت خلاله وهي تقلد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وجاء في الفيديو مشهدًا من فيلم "صراع في الميناء"، للثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف. وشاركت مي سليم مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، ‏بطولة ‏إياد نصار، انجي المقدم، داليا مصطفى، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مي سليم تقلد فاتن حمامة في "صراع في الميناء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.