شاهد| بوسترات سكر زيادة لنبيلة عبيد ونادية الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، عن البوسترات الدعائية للمسلسل.

وتصدرت كل بطلة من البطلات بوستر بمفردها، وجمع بوسترين بطلات العمل مجتمعات.

وتواصل بطلات "سكر زيادة" تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل فى لبنان، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من فيروس كورونا سواء بتعقيم مكان التصوير أو ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمتواجدين فى "اللوكيشن"، وذلك بعد الانتهاء من معظم الأحداث خلال الفترة الماضية.

ويُعرض المسلسل في شهر رمضان، على شاشة mbc مصر فى شهر رمضان.

مسلسل "سكر زيادة" من بطولة النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد، للمرة الأولى في عمل واحد، بالإضافة إلى سيمحة أيوب وهالة فاخر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو مأخوذ عن مسلسل ديزني "Golden Girls"، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان.