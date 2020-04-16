رُعب وإثارة.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية تخطف الآنفاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتنافس قنوات الأفلام هذه الأيام، لجذب قطاع كبير من الجماهير، بمجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام الـ10 والنصف مساءً، الجمهور على موعد مع فيلم الجريمة Black Mass، إنتاج عام 2015، إخراج سكوت كوبر وكتابة جيز بتروورث ومارك ملوك.

تدور أحداث الفيلم في سبعينات القرن الماضي، يقوم وكيل في مكتب التحقيقات الفيدرالي يدعى جون كونولي بإقناع جيمس وايتي، وهو رجل عصابة أيرلندي، بالتعاون مع مكتب التحقيقات لتصفية المافيا الإيطالية والتي تعتبر عدوا مشتركا لكلا الطرفين.

أما في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، تعرض القناة الفيلم الرعب Sinister، إنتاج عام 2012، بطولة إيثان هوك وجولييت ريلانس، إخراج سكوت ديركسون.

تدور أحداث الفيلم يحول كاتب لقصص الجريمة يقوم بنقل عائلته إلى منزل حيث تعرض قاطنوه السابقين للقتل بوحشية واختفى طفلهم، ويكتشف لاحقًا مخبئًا يضم أفلاما منزلية رهيبة ستكشف الستار دون قصد عن لغز مرعب.

mbc action

وفي تمام الـ 11 والنصف مساءً تعرض قناة "إم بي سي أكشن"، فيلم الحركة American Made، إنتاج عام 2017، بطولة توم كروز وسارة رايت، إخراج دوج ليمان.

تدور أحداث الفيلم حول أحداث مبنية على القصة الحقيقية والمذهلة لباري سيل، وهو مهرب ممنوعات وطيار سطع نجمه في حقبة الثمانينات تم تجنيده من قبل وكالة المخابرات المركزية لينفذ واحدة من أضخم العمليات السرية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

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mbc max

في تمام الساعة الـ9 مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم الإثارة النفسية 10 Cloverfield، إنتاج عام 2016، بطولة ماري إليزابيث وينستد، جون غودمان، إخراج دان تراتشتنبرغ.

يروي الفيلم قصة شابة محتجزة في قبو تحت الأرض مع رجلين يصران على أن الأرض تعرضت لـ هجوم كيماوي خلف وراءه بيئة ملوثة لا تصلح لأن يعيش فيها البشر.

وفي تمام الـ11 مساءً، تعرض القناة فيلم The Happening، إنتاج عام 2008، بطولة مارك والبيرغوزوي ديسكانلوجون ليجويزامو، إخراج إم. نايت شيامالان.

تدور أحداث الفيلم عند انتشار سلسلة من حالات الوفاة التي تتصف بالغرابة وتقشعر لها الأبدان في المدن الأمريكية الكبرى، يحاول مدرس علوم في مدرسة ثانوية إيجاد وسيلة للهرب مع عائلته. لكن سرعان ما يصبح الأمر واضحاً أن لا أحد - ولا مكان - في أمان.

mbc bollywood

وفي تمام الـ9 مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية الفيلم الدرامي Article 15، إنتاج عام 2019، تأليف وإنتاج وإخراج أنوبهاف سينها.

يروي الفيلم قصة ضابط في الشرطة الهندية يدعى آيان ومعركته ضد النظام الطبقي في الهند، وكونه نشأ في أوروبا، لا يخطر على بال آيان أن قرية صغيرة سوف تقلب حياته رأسا على عقب.

وفي تمام الـ11 والنصف مساءً، تعرض القناة الفيلم التاريخي الهندي Bajirao Mastani، إنتاج عام 2015، بطولة رانفير سينغ، ديبيكا بادكون، بريانكا تشوبرا، كتابة وإخراج سانجاي ليلا بهنسالي.

الفيلم يتناول قصة الحب الملحمية والمستحيلة التي جمعت بين جينرال في مملكة ماراثا القاسي باجيراو، وزوجته الثانية ماستاني.