عمر الشهري يروي نباش القبور والملك أثناء الحظر

في ظل أستغلال وقت الحظر والجلوس بالمنازل قام الروائي عمر علي الشهري بعمل مجموعة كبيرة من الفيديوهات الشيقة يحكى من خلالها قصص من مختلف الأنواع الهادفة بطريقة جديدة وتشد المستمع إليها،كما يقوم بتقديم النصائح وطرق عديدة حول كيفية أستغلال وقت الفراغ فى أمور مفيدة وهادفه.

وأستطاع الشهري أن يجذب رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات عرض الفيديوهات، من خلال عرضه قصص مختلفه مثل نباش القبور،

الملك، المفسرين والوزراء الثلاثة، والتي رواها على منصة العرض وسط حضور كثيف من الزوار والمشاهدين، وعبر عدد منهم عن إعجابهم بالطريقة الحوارية والروائية المبسطة التي استطاع من خلالها بأسلوبه استمالة قلوب الكثير من الزائرين ، خصوصا محبي القراءة والكتابة في كافة المناطق الخليجية والعربية.

والتف المئات من الرواد والمصطافين حول المنصة للاستماع إلى

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القصص الشعبية والقصائد الشعرية والروايات التاريخية التي تحكي تاريخ الممالك وما يشهده الوطن والمواطن من نعم ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية في شتى المجالات.

وأكد الروائي عمر الشهرى أن مبادرة هذه جاءت فى هدف مساعدة الاخرين فى أستغلال أوقات فراغهم ولجعلهم يحبون القراءة والأهتمام بها، وأنه يقدم عدة فقرات عبارة عن حكايات وقصائد تتحدث عن امور مفيدة ومعلومات كثيرة .

وشدد عمر الشهري على أهمية الحرص على عدم أضاعة أوقات الفراغ فى أمور وأشياء غير مفيدة،وأنها فرصة كبيرة لتعلم شئ جديد وهادف.