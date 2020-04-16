هل يعود عمرو دياب للغناء الدرامي في رمضان بسبب دينا الشربيني

طرح الهضبة عمرو دياب منذ ساعات مقطع موسيقي قصير لأحدث اعماله الفنية، على مختلف حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك في ظل توقف الكثير من الأنشطة الفنية بسبب الإجراءات الوقائية من وباء كورونا المستجد.

وبمجرد صدوره، تفاعل جمهوره متابعيه مع المقطع بإبداء إعجابهم اشديد بالموسيقى واشتياقهم لأعماله، بالغضافة إلى توقعهم أنه يكون مقطع من تتر مسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني، المقرر

طرحه في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

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ومن المعروف عن عمرو دياب دعمه الفني لدينا في أعمالها الدرامية السابقة وخاصة في رمضان الماضي من خلال مسلسل "زي الشمس"، حيث أنتجت شركة "ناي" المملوكة لـ دياب، الموسيقي التصويرية لتتر المسلسل، بالإضافة إلى متابعة دياب للعمل وتشجيع دينا على عملها ومساندتها للصعوبات

التي واجهتها أثناء أدائها للشخصية، وذلك حسب ما أعلنت الشربيني في إحدى لقاءاتها التليفزيونية بعد عرض المسلسل.

يذكر ان آخر أعمال دياب الغنائية كانت ألبوم "سهران" والذي طرحه في شهر فبراير الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى صدور CD الخاص بالألبوم في مختلف المتاجر الموسيقية، ضم 12 أغنية جديدة من بينهم "زي ماانتي، هايعيش يفتكرني، مكانك في قلبي، بالضحكة دي، مهرجان"، بالإضافة إلى 4 أغنيات قد طرحها سابقاً "يوم تلات، قدام مرايتها، بحبه، أول يوم في البعد".