معلومات قد لا تعرفها عن نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك

باتت الفنانة نيفين مندور، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" الأمريكي، حيث بحث عنها 5 آلاف، وذلك بسبب صور قديمة لها تعود إلى عام 2014.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" أهم بعض المعلومات عن نيفين مندور، والتي اشتهرت بمشاركة محمد سعد في بطولة فيلم "اللي بالي بالك" حيث جسدت شخصية زوجته "فيحاء".

ولدت مندور في 28 نوفمبر عام 1972 في القاهرة، كانت بدايتها وهي بسن صغيرة وهي تشارك في المسرحيات المدرسية وتعمل بها وحتي وقت الجامعة.

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وتعد اشهر أعمالها اللي بالي بالك في 2003 ومسلسل راجعلك يا أسكندرية في 2005 بمشاركة خالد النبوي ومسلسل "مطعم تشي توتو" في 2006.

في عام 28013 تم القبض عليها أثناء تواجدها في سيارة على مدخل إحدى المدن السكنية الجديدة بصحة ضابط، بينما كان بحوزتها 40 جراما من مسحوق الهيروين، وتم إخلاء سبيلها بعد ذلك بكفالة 5 آلاف جنيه.

في 2016 تم إلقاء القبض عليها مرة أخرى بحوزتها مخدر "الحشيش" في محافظة الأسكندرية، بحيث حبست على خلفية ذلك.

والجدير بالذكر أن الصورة التي التقطت أثناء حضورها لحفل عيد ميلاد مع أصدقائها، في 2014.