الليلة .. حفل غنائي لـ"حميد الشاعري" أون لاين على "يوتيوب"

يستعد الفنان حميد الشاعري بعد قليل، لحفله الغنائي الاول "أون لاين"، ، والتي أعلن عنها مساء أمس على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

يذاع الحفل في التاسعة والنصف على الذي يذاع على قناة إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يأتي الحفل للمساهمة في الترفيه عن جمهروه في ظل اجراءات