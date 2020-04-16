هشام خارما يقود مسلسل "النهاية" موسيقياً

أعلن العازف الشهير "هشام خارما" عن اشتراكه موسيقياً في المسلسل الرمضاني "النهاية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
نشر "خارما" البرومو الدعائي للمسلسل ، وعلق عليه كاتباً:"موسيقىتصويرية :هشام خارما.
يدخل "النهاية" في إطار الخيال العلمي حيث تتقدم أحداثه تطور الأحداث لأعوام قادمة، فـ يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابتالعالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
مسلسل "النهاية" من بطولة:"عمرو عبد الجليل، سارة عادل، ياسمين علي، شريف البردويلي، محمد لطفي، أحمد صبري غباشي"، ومن تأليف:عمرو سمير عاطف، إخراج: ياسر سامي.
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