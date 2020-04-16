فيديو .. عزيز مرقة يكشف موعد لقاءه بجمهوره أون لاين

طرح الفنان عزيز مرقة فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكشف عزيز من خلاله موعد لقاءه مع جمهوره، قائلًا: بشوفكم الجمعة على الساعة ٨:٣٠ مساءًا بتوقيت الأردن! أعطوني أكتر مواضيع و أسئلة عشوائية بتخطر على بالكم. بالكم. Advertisements يذكر أن الفنان عزيز مرقة طرح مؤخرًا كليب بعنوان بنت قوية، وهو من إخراج روي جمهوري، والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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