فيروس كورونا يحدد مصير زفاف الأميرة بياتريس

ميرنا وليد - بيروت - ألغت الأميرة بياتريس وخطيبتها إدواردو مابيللي موزي رسميًا حفل زفافهما الملكي بسبب الإغلاق في المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن تتزوج العروس الملكية البالغة من العمر 31 عامًا ، وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو وسارة فيرغسون، من رجل المال والأعمال البالغ من العمر 37 عامًا في قصر سانت جيمس في لندن في 29 مايو/أيار متضمناً حفل استقبال في حدائق جدتها الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام.
وقال متحدث باسم العروسين لـ مجلة بيبول People :"لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهم لا يفكرون حتى بزواجهم في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة ترتيبه ، ولكن ليس بعد ، "وأضاف:" بالنظر إلى آخر إعلان أعلنته حكومة المملكة المتحدة يوم الخميس أن الإغلاق على مستوى البلاد سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل - بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية الحكومية لتجنب التجمعات خارج مجموعات عائلية قريبة - جعل من المستحيل أن يقام الزفاف في تاريخ 29 مايو بسبب مخاوف تتعلق بالفيروس التاجي .
وتابع :"لم يتم إرسال الدعوات في الواقع مطلقًا" .
كما أن أحد المصادر ذا صلة بالثنائي الملكي أخبر المجلة بأنه: "تم تغيير تاريخ زفاف الأميرة بياتريس "مرتين" بسبب فضيحة الأمير أندرو تم الإعلان سابقًا عن أن حفل الاستقبال لم يعد يحدث ، وأن الزوجين كانا يناقشان خيار الزواج في حفل خاص مع الأصدقاء والعائلة بدلاً من ذلك. ولكن مع تفشي جائحة الفيروس التاجي ، أصبح من المحتم تعليقه".
يقول أحد أصدقاء الخطيبين :"مثل العديد من الأزواج حول العالم في موسم الزفاف هذا ، أصبحوا يفكرون بواقعية وهو أنه لن يكون ممكنًا. لكن الأصدقاء يؤكدون أن هذا كان آخر شيء في أذهانهم مع الكثير من الضغوط والتحديات الأخرى في جميع أنحاء العالم".(ترجمة الفن)
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