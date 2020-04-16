فيروس كورونا يحدد مصير زفاف الأميرة بياتريس

ميرنا وليد - بيروت - ألغت ​الأميرة بياتريس​ وخطيبتها ​إدواردو مابيللي موزي​ رسميًا حفل زفافهما الملكي بسبب الإغلاق في المملكة المتحدة وسط جائحة ​فيروس كورونا​.

وكان من المقرر أن تتزوج العروس الملكية البالغة من العمر 31 عامًا ، وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو وسارة فيرغسون، من رجل المال والأعمال البالغ من العمر 37 عامًا في قصر سانت جيمس في لندن في 29 مايو/أيار متضمناً حفل استقبال في حدائق جدتها الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام.

وقال متحدث باسم العروسين لـ مجلة بيبول People :"لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهم لا يفكرون حتى بزواجهم في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة ترتيبه ، ولكن ليس بعد ، "وأضاف:" بالنظر إلى آخر إعلان أعلنته حكومة المملكة المتحدة يوم الخميس أن الإغلاق على مستوى البلاد سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل - بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية الحكومية لتجنب التجمعات خارج مجموعات عائلية قريبة - جعل من المستحيل أن يقام الزفاف في تاريخ 29 مايو بسبب مخاوف تتعلق بالفيروس التاجي .

وتابع :"لم يتم إرسال الدعوات في الواقع مطلقًا" .

كما أن أحد المصادر ذا صلة بالثنائي الملكي أخبر المجلة بأنه: "تم تغيير تاريخ زفاف الأميرة بياتريس "مرتين" بسبب فضيحة الأمير أندرو تم الإعلان سابقًا عن أن حفل الاستقبال لم يعد يحدث ، وأن الزوجين كانا يناقشان خيار الزواج في حفل خاص مع الأصدقاء والعائلة بدلاً من ذلك. ولكن مع تفشي جائحة الفيروس التاجي ، أصبح من المحتم تعليقه".

يقول أحد أصدقاء الخطيبين :"مثل العديد من الأزواج حول العالم في موسم الزفاف هذا ، أصبحوا يفكرون بواقعية وهو أنه لن يكون ممكنًا. لكن الأصدقاء يؤكدون أن هذا كان آخر شيء في أذهانهم مع الكثير من الضغوط والتحديات الأخرى في جميع أنحاء العالم".(ترجمة الفن)