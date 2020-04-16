مي سليم تتقمص شخصية فاتن حمامة..فهل نجحت؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في زمن الحجر المنزلي تهافت الفنانون والممثلون وعدد كبير من المشاهير على تمضية الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير منهم أصبحت له محطة يومية على برنامج تيك توك كوسيلة للترفيه والتسلية.

وتمضي الأخوات ​مي سليم​ ودانا وميس حمدان أوقاتهما في تقليد الفنانات خصوصاً في الزمن الجميل، فبعد قيام دانا حمدان بتقليد شويكار وأم محمود وهند رستم، قامت مي سليم بتقليد الممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة وتقمصت شخصيتها في فيلم صراع في الميناء وظهرت مي الفيديو بالأبيض والأسود، فارتدت زياً مشابها لما كانت ترتديه الممثلة الراحلة وربطت منديلاً على شعرها، وحركت شفتيها على مقطع من الفيلم في محاولة لتقليدها.

وأثنى المتابعون على براعة مي سليم في تقليد الراحلة ونال مقطع الفيديو ما يقارب الـ 176 ألف مشاهدة في أقل من 4 ساعات.

إشارة إلى أن آخر أعمال مي سليم هو مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، والذي يشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب.