مفاجأة تتعلق بمسلسل "قيامة عثمان".. وبوراك أوزجيفيت يتعرض للهجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر فريق المسلسل التاريخي "قيامة عثمان" من بطولة الفنان بوراك أوزجيفيت العودة إلى تصوير العمل الجماهيري بعد توقفه لمدة أسبوعين نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وذكرت صحف تركية اليوم الخميس أن "قيامة عثمان" سيكون أول عمل يعود لاستئناف التصوير وكسر الحجر المنزلي وذلك وفق شروط الوقاية الصحية التي ستكون متبعة بين النجوم المشاركين فيه ومكان التصوير.

ورغم أن عودة تصوير العمل أسعدت بعض الجماهير غير أن فريق العمل والقناة التي تعرض المسلسل لم يسلموا من الهجوم الذي تعرضوا له من قبل آخرين، ووجهوا لهم الاتهامات بعدم الاكتراث بما يسببه هذا الفيروس القاتل ولا يهتمون بالسلامة، كما اتهموهم بأنهم يبحثون عن الربح المادي في ظروف صعبة.

كما تعرض بطل المسلسل بوراك أوزجيفيت للهجوم أيضًا ووصفوه بالرجل المتناقض خاصة وأنه مع زوجته فهرية أفجان قد شاركا في الترويج لحملة "خليك في البيت" التي أطلقتها وزارة الصحة التركية، وفي الوقت الذي يدعوا فيه الفنان لهذا الأمر فإنه لم يتلزم به.

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وكان الحساب الخاص بالمؤسس عثمان على تويتر، وهو حساب يُعنى بمتابعة ما يتعلق بالمسلسل قد أعلن أن هذا الأسبوع لا يوجد حلقة جديدة، منوها إلى أن طاقم العمل عاد اليوم الخميس لاستكمال التصوير.

والحساب نفسه قد أشار في تدوينات سابقة إلى أنه بخصوص الاستفسارات عن موعد الحلقة 18، فالحلقة غير جاهزة ولا يوجد تاريخ محدد أو معلن والتصوير متوقف بسبب فيروس كورونا حتى إشعار آخر.

وبين أيضا حساب قيامة أرطغرل المهتم بتفاصيل ما يتعلق بشأن المسلسل على مدار مواسمه الماضية أن أبرز ما ذكره الكاتب والمنتج محمد بوزداغ في بث مباشر عبر إنستغرام أن التصوير متوقف حاليا، وسنعود في أقرب وقت.

كما أعلن منتج وكاتب العمل محمد بوزداغ منذ أيام خلال بث مباشر عبر حسابه على "إنستغرام" أنه من المقرر أن يكون مسلسل "المؤسس عثمان" من خمسة إلى ستة أجزاء.