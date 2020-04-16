برنامج "رامز مجنون رسمي" يسبب الرعب.. هذه تفاصيله وأبرز الضحايا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان المصري رامز جلال، سيكون له شكل مختلف هذا العام في برنامج المقالب الذي سيقدمه في رمضان المقبل على العكس من الأعوام الماضية، إذْ أوضح البوستر الرسمي الذي كشف عنه رامز جلال عن هيكل عظمي "مرعب"؛ ما يشير إلى أن هناك مقالب مخيفة للمشاهير المقرر استضافتهم، إضافة إلى مواقفه الكوميدية المضحكة مع الضيوف.

بوستر برنامج رامز جلال الجديد كشف عن الاسم النهائي للبرنامج وهو "رامز مجنون رسمي"، ونشره الفنان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على MBCMASR".

وانهالت تعليقات العديد من نجوم الفن على بوستر البرنامج ولكن ما لوحظ أن الهيكل العظمي أثار رعب الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي ستقع كإحدى ضحاياه في البرنامج هذا العام فدونت تعليقًا قالت فيه: "يا لهوي"، فيما تمنى له البعض الآخر التوفيق في البرنامج مثل الفنان أروى والإعلامي شريف عامر.

كما نشر رامز جلال البوستر ذاته عبر "إنستغرام"، وتفاعل معه بعض النجوم أيضًا بينهم فيفي عبده التي وصفته بالمجنون فعلًا للتأكيد على أن اسم البرنامج مناسب لشخصيته وما يقوم به من أفعال جنونية، إضافة إلى ياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة وأوس أوس وشيماء سيف، غيرهم.

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ونفى مصدر خاص لـ"فوشيا"، من داخل البرنامج ما أُثير بشأن توقف تصوير حلقات البرنامج واعتماد ما تم تصويره من حلقات فقط وعرضها في رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا موضحًا أن البرنامج تم تصويره بشكل كامل كعادة رامز جلال كل عام، مبينًا أن ما تغير فقط هو مكان التصوير.

وأضاف المصدر أن الهيكل العظمي المرعب سيرتديه رامز جلال لإثارة الرعب في نفوس ضيوفه، موضحًا أن الضيف سيتم اصطحابه في جولة سفاري من خلال الاستعانة بالفنانة والإعلامية أروى حتى يتم الوصول إلى منطقة مليئة بالبركان وستظهر وقتها شخصية رامز المرعبة لحين تفجير البركان مع استخدام حيوانات مخيفة.

وبيّن المصدر أن أبرز الضيوف الذين سيحلون على البرنامج كضحايا هم: ياسمين صبري، وحمو بيكا، وأمينة خليل، ومن بين اللاعبين التونسي على معلول لاعب النادي الأهلي وطارق حامد لاعب نادي الزمالك، إضافة إلى الاستعانة ببعض الفنانين من دول الخليج وغيرهم.