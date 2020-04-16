هيا الشعيبي: "سواها البخت" سيعرض في رمضان.. وهذا دوري بالمسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن عرض مسلسل "سواها البخت" خلال موسم رمضان المقبل، وهو عبارة عن دراما اجتماعية تجمع بين الكوميديا والتراجيديا.

المسلسل يسلط الضوء على الحياة بعد التقاعد، إضافة إلى طرح عدد من الجوانب الاجتماعية المعاصرة، في حين يشهد مشاركة نخبة من النجوم، إلى جانب هيا التي تطل في شخصية مختلفة تماما عما اعتاد الجمهور عليه خلال السنوات الماضية.

الشعيبي وفي تصريحات صحافية قالت: "صورنا المسلسل العام الماضي، ولكن أُجل عرضه أكثر من مرة، وأخيرا سيجد طريقه إلى المشاهدين خلال رمضان. والعمل من تأليف محمد الكندري، وإنتاج مؤسسة الفهد للإنتاج الفني، والمنتج المنفذ المجموعة الفنية، ويتصدى لإخراجه حسين أبل، ويجمع نخبة من النجوم بينهم أحمد العونان، وفهد البناي، ومحمد الصيرفي، وشهاب حاجية، وفخرية خميس، وهدى حمدان، وشيلاء سبت، وبدور عبدالله، ويتناول العديد من المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسر الكويتية في قالب كوميدي خفيف".

أما حول دورها في المسلسل، فقالت "أجسد دور امرأة تعمل موظفة بإحدى الجهات الحكومية، تتقاعد ثم تتجه للعمل الخاص من خلال عمل مشاريع، ونتابع في كل حلقة مشروعا جديدا لهذه المرأة وما ينتج عن تجربتها تلك من أحداث، وهذا واقع نعيشه، في ظل تقاعد المرأة بعمر صغير، لذلك تستغل ما تحصل عليه من مال في المشاريع التجارية، ومن خلال تلك الأحداث نتابع ما يدور بين جدران هذا المنزل، حيث يجسد فهد البناي دور ابني، وتلعب هدى حمدان دور ابنتي، والصيرفي في دور شقيقي، وتتوالى الأحداث".

وفي الحديث عن الشعيبي، فيبدو أنها أرادت التلميح إلى شخصية تقف وراء الاتهامات التي وجهت إليها باستغلال الفقراء والمحتاجين، وانتقادها وتهكم البعض عليها عندما قالت إنها قامت بتوزيع صدقة على محتاجين، منوهة إلى أنها ليست مثل شخصية تفتعل الفتن بين الناس وتقوم بنشر أخبارهم دون أن تذكر من تقصد.

وهددّت هيا الشعيبي هذه الشخصية بأن تصمت أفضل لها، وأشارت إلى أنها لم تذكر لمن وجهت صدقتها؛ إذ نشرت هيا الشعيبي تعليقا عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، قائلة: "على الأقل سوينه شيء بس ما ذكرنا حق منو مو انتي تنزلين أخبار الناس وتسوين فتن فسكتي أحسلج وايد فهمتي ولا مو أنا رد حبايبي يردون".

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وأضافت الفنانة الكويتية قائلة: "طابع منو يتكلم، إحنا ناس انعرف شنو قاعدين نسوي مو نتابع الناس ونكتب نامو قامو البسوا يالله"، متابعة: "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ياهو بصل ياهو طماطم والله عيب، سفيرات النوايا النميمية، من طق الباب سمع الجواب".

يأتي هذا بعدما أثارت الفنانة هيا الشعيبي الرأي العام حولها وأغضبت الكثير من الكويتيين بعد نشرها صورة في "سناب شات" وقالت معلقة: "بالنسبة حق الناس إللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم بالعافية وسامحوني على القصور وهذا شيء بسيط مني".

ورأى الكثير من المتابعين أن مثل هذا التصرف يعدّ عملا ليس المقصود منه الخير ودعم المحتاجين، وإنما القصد منه التباهي والمنّة ليس أكثر.

وتعرضت هيا للكثير من الانتقادات والاستهزاء على فعلها، حيث طالبها الجمهور بعدم الإشهار بعمل الخير، كما انتقدوا تصرفها وطالبوها بتقديم الاعتذار بوصفه تصرفا جارحا للمحتاجين والفقراء، ومحاولة منها لاستغلالهم من أجل تلميع نفسها واسمها.

واستغرب بعض المتابعين من تصرف الفنانة، مؤكدين أن هيا تتمتع بالبساطة والتواضع، وتساءلوا عن سبب اتباعها لهذا الأسلوب الذي لا يمثلها وغير قريب من شخصيتها.

يشار إلى أن هيا الشعيبي غيرت كثيرا في طريقة لباسها وإطلالاتها، بعدما خسرت الكثير من وزنها، وخضعت لعمليات تجميل مختلفة لتحسين مظهرها وهيئتها حتى باتت من أكثر النجمات متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أنهت الفنانة الكويتية مؤخرًا تصوير المسلسل السعودي الكوميدي "مليار ريال" والذي تتصدر بطولته إلى جانب عدد من الأسماء السعودية، والمتوقع بثه على قناة SBC السعودية في شهر رمضان المبارك أي بعد أيام.