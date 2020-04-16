شكرا لقرائتكم بعد تعافيه.. توم هانكس في أول ظهور تلفزيوني من منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد شفائه من فيروس كورونا، ظهر النجم العالمي توم هانكس لأول مرة في البرنامج التلفزيوني "Saturday Night Live"، مساء السبت من منزله، وذلك بعد عودته من أستراليا حيث أصيب هو وزجته بكوفيد 19.

وقال هانكس "مرحبا، من الجيد أن أكون هنا، على الرغم أنه من الغريب أن أقدم البرنامج من بيتي".

كما أضاف "خلال إصابتي بفيروس كورونا لم يكن أحد يريد أن يكون، الناس كانوا غير مرتاحين".

هذا وظهر هانكس بعدة شخصيات مختلفة في البرنامج، حيث ارتدى شخصية راعي البقر وطرح أسئلة كوميدية على نفسه وأجاب عنها.

هذا وطمأن الممثل الشهير جمهوره وقال "أنا وزوجتي ريتا ويلسون في أفضل حال صحي".

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وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح 100 ألف شخص حول العالم.

وعولج النجم العالمي وزوجته في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 مارس أنه وزوجته أُصيبا بفيروس كورونا. وتم وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين، كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم.

وكان هانكس قد خاطب جمهوره في رسالة وجهها إليهم بعد شفائه وزوجته من الوباء، وعودتهما إلى مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وكتب في رسالته التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أميركا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي، شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، إذ أتاحت رعايتهم وتوجيههم لنا أن نعود إلى الولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لكل من أرسل لنا تمنيات طيبة بالشفاء، وأنا وزوجتي ريتا ويلسون نقدر ذلك كثيرا".