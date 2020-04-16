كشف الفنانة إنجي المقدم عن كواليس تجربتها المشاركة في الفيلم القصير الذي يحمل اسم "باب معزول". وقالت "المقدم"، إنها دائما تحب خوض تجارب جديدة وعندما عرضت عليها المشاركة في فيلم "باب معزول" انجذبت للسيناريو. وأضافت أنها تجسد خلال الفيلم شخصية ستكون مفاجأة للجمهور، والفيلم للمخرج إسلام رزة، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل فيه وكانت كواليس تصويره مريحة نفسيا خاصة أن الأفلام القصيرة تكون خارج المنافسة وحسابات السوق وتجعل الفنان يعمل شيئا خاصا به. قد يهمك أيضا: Advertisements إنجي المقدم تستمتع بعطلتها الشتوية في بودابست إنجي المقدم تؤكد أنها تهتم بتنوع الأدوار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدم تكشف كواليس تجربتها بالفيلم القصير «باب معزول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.