بيومي فؤاد وآخرون يشاركون في تطبيق وزارة الصحة الخاص بكورونا

عرض حساب قناة CBC بموقع Facebook فيديو استعرض من خلاله مشاركات فنانين في تطبيق لوزارة الصحة للاستفسار عن فيروس كورونا، وكان من بينهم بيومي فؤاد، وبدرية طلبة، وأكرم حسني، وهاني رمزي.

وتنوعت النصائح التي يقدمها الفنانون بأصواتهم، مثل أهمية تجنب الاختلاط، والبقاء في المنزل، وغسل اليدين باستمرار، والحرص على تطهير البيت وغير ذلك.

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